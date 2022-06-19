الأحد 19 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

انطلاق أولى فعاليات مسرحية «الشيطان مرة أخرى» على مسرح ثقافة السويس

مسرحية الشيطان مرة
مسرحية "الشيطان مرة أخرى"
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في إطار اهتمام وزارة الثقافة برئاسة أ د. إيناس عبد الدايم، بنشر الثقافة التوعوية المتنوعة والفنون بكافة الأقاليم الثقافية، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد، من خلال فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، أول عروض مسرحية "الشيطان مرة أخرى" على مسرح ثقافة السويس، تأليف أليخاندرو كاسونا، ألحان محمد البغدادي، دراما تورج وأشعار إبراهيم الحسيني، استعراضات سلمى رزق، وتصميم ديكور وملابس نهاد السيد، تنفيذ ديكور وإكسسوار شيماء عبد العزيز، مخرج منفذ كامل عبد العزيز، إخراج شريف صلاح الدين، يشارك في العرض باقة من نجوم السويس الموهوبين.

تدور أحداث العرض حول لحظة المواجهة المصيرية، حيث يتأمل الفرد حياته ليسأل ماذا يحدث إذا ربح الإنسان كل شيء وخسر نفسه، من خلال خريستو الواصل، ونزول الديك الأبيض فيقابل الشيطان مفستوفليس لتبدا سلسلة من الاحداث الغريبة المتوالية.

الجدير بالذكر أن يستمر العرض حتى ٢٤ يونيو الجاري.

وزارة الثقافة الثقافة التوعوية محمد نبيل إقليم القناة هشام عطوة

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