«الكاثوليكية» تحى ذكرى رحيل القديس جريجوريو بارباريغو الأسقف

أحيّت الكنيسة الكاثوليكية اليوم ذكري رحيل القديس جريجوريو بارباريغو الأسقف إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد- الفرنسيسكاني سيرته قائلا: ولد جريجوريو بارباريغو في 16 سبتمبر عام 1625م في مدينة البندقية بإيطاليا، من عائلة ثرية ونبيلة، ماتت والدته، كيارا ليون، بسبب الطاعون عندما كان جريجوري في الثانية من عمره. كان والده، جيوفاني فرانشيسكو بارباريغو، سيناتورًا عن جمهورية البندقية وكاثوليكيًا متحمسًا.

وتابع: بدأه والده في تعليم علوم الحرب والعلوم الطبيعية وجعله يكمل دورة في الدبلوماسية. في عام 1643، رافق السفير الفينيسي ألفيس كونتاريني إلى مونستر في ألمانيا للمفاوضات استعدادًا لاتفاقية وستفاليا التي أنهت حرب الثلاثين عامًا. في مونستر التقى رئيس الأساقفة فابيو تشيغي، السفير الرسولي لألمانيا والبابا ألكسندر السابع، الذي شارك في المفاوضات. بعد ثلاث سنوات، في عام 1646، عاد إلى البندقية، وتابع دراسته في بادوفا. درس في جامعة بادوفا اليونانية والرياضيات والتاريخ والفلسفة وحصل على درجة الدكتوراه في جامعة بادوفا في 25 سبتمبر 1655. تمنى أن يصبح راهبًا، لكن نصحه مرشده الروحي بأن الأفضل أن يكون كاهنًا إبرشيًا . سيم كاهنًا في 21 ديسمبر 1655 عن عمر يناهز الثلاثين.

واستكمل: اتصل به البابا ألكسندر السابع بعد ذلك بوقت قصير إلى روما عام 1656. ومنحه منصب "الأسقف المحلي لقداسته" وعهد إليه بمناصب أخرى بما في ذلك رئاسة محكمة السيناتور الرسولية. عندما اندلع وباء الطاعون في روما في مايو 1656، وضعه البابا على رأس اللجنة الخاصة التي كانت مهمتها تقديم الإغاثة لضحايا الطاعون. كرس بارباريغو نفسه بجد لهذه المهمة من خلال زيارة المرضى شخصيًا، وتنظيم دفن المتوفى بطريقة دقيقة ، ومساعدة الأرامل والأيتام بطريقة معينة.

وأضاف: بعد وباء الطاعون عام 1657، عرض عليه البابا أسقفية أبرشية بيرغامو المهمة. قبل الموافقة ، طلب جريجوريو بارباريغو أن يُسمح له بالاحتفال أولاً بالقداس حيث يطلب من الله أن يكشف عما يجب عليه فعله. خلال هذا القداس تأكد من أن الرب كان يدعوه لقبول المهمة الجديدة. وبهذا انتخب أسقفًا في 9 يوليو، وسيم أسقفًا في 29 يوليو 1657. عندما وصل إلى بيرغامو، سأل عما سينفق في احتفالات استقباله للفقراء. بعد ذلك باع كل متعلقاته ووزعها على المحتاجين. كانت رغبته أن يسير على خطى رئيس أساقفة ميلانو العظيم، القديس تشارلز بوروميو.

وتابع: لقد وضع أحكامًا لزيادة انتشار الصحافة الدينية بين الناس وأوصى بشكل خاص بكتابات القديس فرنسيس دي سال. خلال زياراته التبشيرية مكث في منازل الفقراء وأكل معهم، متكيّفًا مع أسلوب التقشف والمتواضع. في النهار كرس نفسه لتعليم التعليم المسيحي، وفي الليل يقضي ساعات طويلة في الصلاة. وأمر العتال في قصر الأسقف بإيقاظه في أي ساعة من الليل إذا كان هناك مريض لزيارته. فأجاب الطبيب الذي نصحه ألا يضيع في زيارة المريض: "واجبي، ولا أستطيع أن أفعل غير ذلك!".

وواصل: جعله البابا ألكسندر السابع كاردينالًا في 5 أبريل 1660 بلقب سان توماسو في باريوني (سيختار لقب سان ماركو في 13 سبتمبر 1677). في 24 مارس 1664 ، أرسله البابا أسقفًا إلى بادوفا ، وهي أبرشية سيقودها لمدة ثلاثة وثلاثين عامًا حتى وفاته. لقد كرس نفسه شخصيًا لتنظيم دروس التعليم المسيحي ودعوة الجميع للاحتفال بالقداس.

مضيفا: وزار إبارشية الأبرشية البالغ عددها 320 رعية، بما في ذلك الأبعد منها والأكثر صعوبة في الوصول إليها. نظّم كهنة الرعيّة ودرّب معلميها. لقد زاد من عدد شركات طباعة الكتب الدينية، واهتم بشكل خاص بضمان تكوين كهنة المستقبل جيدًا. أصبحت مدرسته الدينية تُعتبر من أفضل المعاهد في أوروبا. عمل من أجل التوحيد مع الكنائس الشرقية.

مختتما: توفي في 17 يونيو 1697 وتم عرضه ودفنه في كاتدرائية بادوفا. تم تطويبه من قبل البابا كليمنت الثالث عشر في 16 يوليو 1761، وتم قداسته في 26 مايو 1960 من قبل البابا يوحنا الثالث والعشرون بذكرى طقسية في 17 يونية. بعد المجمع الفاتيكاني الثاني، تم نقل تاريخ الذكرى إلى 18 يونية.