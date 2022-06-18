السبت 18 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى يزور ميكولايف فى جنوب البلاد ويثنى على دور قواته

زيلينسكي
زيلينسكي
ads

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي نادرًا ما يغادر العاصمة منذ بدء الغزو الروسي، زيارة أولى لمدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا السبت.
وتفقّد أيضًا قوات عند الجبهة الجنوبية للحرب الدائرة مع روسيا.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية زيلينسكي متفقدًا مبنى الإدارة المحلية المتضرر بشدة، حيث قتل 37 شخصًا في ضربة روسية استهدفته في مارس.
ولا تزال مدينة ميكولايف الساحلية والصناعية تحت السيطرة الأوكرانية، لكنها قريبة من خيرسون التي يحتلها الروس.
والمدينة هدف مستمر لموسكو لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا.
وتأتي الزيارة غداة غارة روسية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين في المدينة.
في مقطع الفيديو، يطلع الحاكم المحلي فيتالي كيم زيلينسكي على الأضرار التي لحقت بالمدينة. وأظهرت المشاهد فجوة كبيرة في المبنى يمكن من خلالها رؤية ما تبقى من المكاتب.
وعلى إحدى النوافذ أمكن رؤية العلم الأوكراني باللونين الأزرق والأصفر.
ولاحقًا تفقّد الرئيس الأوكراني قوات منتشرة عند خط الجبهة في الجنوب في كل من ميكولايف ومنطقة أوديسا المجاورة، وفق الرئاسة.
وخاطب زيلينسكي الوحدات المنتشرة في أوديسا قائلًا "المهم أنكم أحياء. طالما أنتم أحياء سيبقى هناك جدار أوكراني صلب يحمي بلادنا".
وتابع "أود أن أشكركم باسم الشعب الأوكراني وباسم دولتنا على العمل الرائع الذي تؤدونه ولخدمتكم الممتازة".
وقبيل ذلك عقد زيلينسكي اجتماعًا مع مسئولين محليين في قاعة يبدو أنها تحت الأرض، وهنأهم بشجاعتهم.
وأوضحت الرئاسة أنهم "ناقشوا حالة الاقتصاد واستعادة إمدادات المياه ووضع الزراعة".
وذكر البيان "تم إيلاء اهتمام خاص بالتهديدات البرية والبحرية. لن نكف عن العمل من أجل النصر".
وزيلينسكي يلازم كييف منذ بدأ الغزو الروسي لبلاده، وزار مدينة خاركيف (شرق) أواخر مايو في أول زيارة له خارج العاصمة.

الرئيس الأوكراني الغزو الروسي جنوب أوكرانيا أوكرانيا السيطرة الأوكرانية الروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الحوار الاقتصادى أولًا

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2022

أسعار الفراخ اليوم السبت 18 يونيو 2022 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2022 بالرقم القومي

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

لينك الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رواية الرغيف.. الأدب والحرب

ماجد حبته

تشخيص ثلاثى لأزمات العالم

مؤمن المحمدي

«زمن» أم كلثوم

علي سعدة

القتل العمد.. بالقانون

د. منى حلمى

كيف لا تتغير التقاليد ومنْ صنعها يتغير؟

علي سعدة

القتل العمد.. بالقانون

د. منى حلمى

كيف لا تتغير التقاليد ومنْ صنعها يتغير؟

حسين دعسة

المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو.. رؤية جيوسياسية أمام مؤتمر مدريد

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

القواسمى: سياسة إسرائيل بشأن دخول الأجانب لفلسطين «تمييز عنصرى»

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف الصيادين فى بحر قطاع غزة

الاحتلال يشن غارات جوية على مواقع فى غزة