الرئيس الأوكرانى يزور ميكولايف فى جنوب البلاد ويثنى على دور قواته

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي نادرًا ما يغادر العاصمة منذ بدء الغزو الروسي، زيارة أولى لمدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا السبت.

وتفقّد أيضًا قوات عند الجبهة الجنوبية للحرب الدائرة مع روسيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية زيلينسكي متفقدًا مبنى الإدارة المحلية المتضرر بشدة، حيث قتل 37 شخصًا في ضربة روسية استهدفته في مارس.

ولا تزال مدينة ميكولايف الساحلية والصناعية تحت السيطرة الأوكرانية، لكنها قريبة من خيرسون التي يحتلها الروس.

والمدينة هدف مستمر لموسكو لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا.

وتأتي الزيارة غداة غارة روسية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين في المدينة.

في مقطع الفيديو، يطلع الحاكم المحلي فيتالي كيم زيلينسكي على الأضرار التي لحقت بالمدينة. وأظهرت المشاهد فجوة كبيرة في المبنى يمكن من خلالها رؤية ما تبقى من المكاتب.

وعلى إحدى النوافذ أمكن رؤية العلم الأوكراني باللونين الأزرق والأصفر.

ولاحقًا تفقّد الرئيس الأوكراني قوات منتشرة عند خط الجبهة في الجنوب في كل من ميكولايف ومنطقة أوديسا المجاورة، وفق الرئاسة.

وخاطب زيلينسكي الوحدات المنتشرة في أوديسا قائلًا "المهم أنكم أحياء. طالما أنتم أحياء سيبقى هناك جدار أوكراني صلب يحمي بلادنا".

وتابع "أود أن أشكركم باسم الشعب الأوكراني وباسم دولتنا على العمل الرائع الذي تؤدونه ولخدمتكم الممتازة".

وقبيل ذلك عقد زيلينسكي اجتماعًا مع مسئولين محليين في قاعة يبدو أنها تحت الأرض، وهنأهم بشجاعتهم.

وأوضحت الرئاسة أنهم "ناقشوا حالة الاقتصاد واستعادة إمدادات المياه ووضع الزراعة".

وذكر البيان "تم إيلاء اهتمام خاص بالتهديدات البرية والبحرية. لن نكف عن العمل من أجل النصر".

وزيلينسكي يلازم كييف منذ بدأ الغزو الروسي لبلاده، وزار مدينة خاركيف (شرق) أواخر مايو في أول زيارة له خارج العاصمة.