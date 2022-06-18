مصرع أسرة كاملة إثر حادث تصادم بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادثًا أسفر عن مصرع مأذون وزوجته وطفلتهما إثر وقوع حادث بين دراجة بخارية يستقلونها وسيارة نقل بطريق ديرب نجم - الزقازيق بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نقل أمام قرية اكوه بطريق ديرب نجم - الزقازيق.

وبالانتقال للأجهزة الأمنية والفحص، تبيَّن مصرع "وليد.م.ال" - 43 عامًا - مأذون شرعي كفر محمد حسين وزوجته "نداء.ن.م" - 49 عامًا - ربة منزل وطفلتهما (مكة) 3 سنوات، فيما تبيَّن أن المأذون كان يقود دراجته البخارية رفقة زوجته وطفلتهما وأثناء سيره مالت منه الدراجة ودهسته سيارة نقل ثقيل أودت بحياته وحياة زوجته وطفلتهما.

وتم نقل جثامين الضحايا والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الزقازيق العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وضبط قائد السيارة.