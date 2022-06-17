خطوات تقديم تظلمات لبطاقة التموين على النت 2022

يبحث الكثير من المواطنين خلال تلك الفترة عن خطوات تقديم تظلمات لبطاقة التموين على النت، وذلك عبر موقع دعم مصر الذي أتاحته وزارة التموين للمواطنين خلال تلك الفترة لتقديم الخدمات الإلكترونية من خلاله.

رابط تقديم تظلمات لبطاقة التموين على النت 2022

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير خطوات تقديم تظلمات لبطاقة التموين على النت، وكذلك خطوات تقديم تظلمات التموين 2022 ورقيًا.

وقد أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرًا خدمة تقديم تظلمات لبطاقة التموين على النت عبر موقع دعم مصر وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر (من هنا) اختيار خدمة تظلمات من القائمة كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية كاملة (الاسم رباعي، الرقم القومي، العنوان،..). كتابة رقم البطاقة التموينية كتابة أسباب التظلم المتوفرة في صاحب البطاقة التموينية إدخال وسائل الاتصال (رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني).

خطوات تقديم تظلمات التموين 2022 ورقيًا

1- الذهاب إلى أقرب مكتب تمويني.

2- اطلب استمارة أداء الخدمة التموينية لتدوين التظلم.

3- تدوين البيانات المطلوبة من البطاقة التموينية الخاصة به.

4- إرفاق صور من الرقم القومي لجميع المستفيدين وتسليمها لمكتب التموين.

5- قم بتسجيل رقم التليفون المسجل ببيانات واسم صاحب البطاقة أو أحد المقيدين بها.

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المستندات المطلوبة من أجل تقديم تظلمات بطاقة التموين

تظلمات مرتبات الحكومية أو المعاشات العالية

بيان مفردات المرتب إجماليًا من جهة العمل أو من التأمينات والمعاشات، لكافة الأفراد المستفيدين من بطاقة التموين يتوافر فيه قيمة معاشه أو مرتبه.

صورة البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

2. تظلمات امتلاك سيارة أو أكثر

شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد يمتلك سيارة أم لا مع تحديد نوع الموديل.

صورة البطاقة التموينية.

3. تظلمات استهلاك عالٍ للكهرباء

بيان من شركة الكهرباء معتمد يفيد متوسط استهلاكه الشهري.

إيصالات الكهرباء تفيد متوسط استهلاكه الشهري.

صورة البطاقة التموينية.

4. تظلمات الحيازة الزراعية

شهادة من الجمعية الزراعية التابع لها صاحب البطاقة التموينية تكون معتمدة، توضح مدى حيازته لأرض زراعية أم لا مع مساحة الأرض.

صورة البطاقة التموينية.

5. تظلمات مصاريف المدارس العالية

شهادة من المدرسة التي بها الأطفال توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل طفل.

صورة البطاقة التموينية.

6. تظلمات استهلاك فاتورة المحمول عالية

فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها.

بيان معتمد من شركة المحمول بمعدل الاستهلاك الشهري.

صورة البطاقة التموينية.

7. تظلمات الجمارك العالية

شهادة من قبل مصلحة الجمارك تفيد بقيمة الجمارك التي تم دفعها.

صورة البطاقة التموينية.

8. تظلمات ضرائب عالية