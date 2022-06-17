الجمعة 17 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع المخرجة نسمة زعزوع فى حادث مروّع على طريق السويس

المخرجة نسمة زعزوع
المخرجة نسمة زعزوع
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لقيت المخرجة التليفزيونية نسمة زعزوع مصرعها، مساء أمس الخميس، إثر حادث أليم بطريق السويس، حيث انحرفت سيارة نقل تجاهها أثناء سيرها على الطريق واصطدمت بسيارتها ما أدى لوفاتها في الحال.

كانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بالسويس بلاغا بوقوع حادث تصادم على طريق السويس بين سيارة ملاكي وسيارة نقل، أسفر عن مصرع فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتم نقل جثمانها إلى ثلاجة مستشفى السويس العام، وصرحت النيابة بدفنها عقب انتهاء الطب الشرعي من تشريحها.

وكشفت التحريات من خلال فحص أوراق إثبات الشخصية للضحية أنها تدعى «نسمة زعزوع»، وتقيم في منطقة الهرم بالجيزة، وتعمل مخرجة تليفزيونية، إضافة إلى عملها صحفية بجريدة خاصة شهيرة. 

وانتقل فريق أمني إلى مكان الحادث، وأجرى معاينة تصويرية على طريق السويس، وتبين أن سيارة المخرجة بها تلفيات كبيرة من المقدمة، بينما تعرضت سيارة سائق النقل المتسبب في وفاتها لتلفيات بسيطة، وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق النقل فانحرف عن مساره ما أدى  إلى اصطدام المخرجة به بعد أن فشلت في السيطرة على سيارتها.

المخرجة التليفزيونية نسمة زعزوع حادث سيارة نقل الطريق أجهزة الأمن بالسويس

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وائل لطفي

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