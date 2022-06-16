الخميس 16 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من قضاة وقاضيات مجلس الدولة (فيديو)

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة
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استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً من قضاة وقاضيات مجلس الدولة وكان فى استقبالهم اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة الذى رحّب بالضيوف ونقل تحيات وزير الداخلية لأعضاء المجلس.

وبدأت فعاليات الزيارة بمشاهدة فيلم تسجيلى عن أنشطة أكاديمية الشرطة المختلفة، واستعراض آليات اختيار الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وكذا نُظم التقييم ومعايير شغل الوظائف بالوزارة.

وأعقب ذلك جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية أبرزها مركز بحوث الشرطة ومقر كلية الدراسات العليا ثم المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام بكلية التدريب والتنمية ودوره فى إعداد الضباط المصريين والوافدين من الدول الصديقة والشقيقة للعمل فى إطار مأموريات حفظ السلام الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. 

كما شملت الزيارة تفقد ميادين التدريب القتالى المختلفة وزيارة ميادين التدريب الفنى الأمنى على أعمال التخصص الوظيفى ومشاهدة عروض رياضية متنوعة بميدان التحدى والقوة البدنية، وكذا مشاهدة عروض الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

وفى ختام الزيارة أثنى قضاة وقاضيات مجلس الدولة على ما شاهدوه من قدرات وإمكانات متميزة فى كيانات الأكاديمية المختلفة ، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير على ما لمسوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة فى هذا الكيان الرائد والعريق.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية تحقيقاً لمفاهيم التكامل لإنجاز أهداف منظومة العمل الوطنى وإنفاذاً لثوابته.

أكاديمية الشرطة قضاة قاضيات مجلس الدولة وزير الداخلية أعضاء المجلس

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وائل لطفي

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