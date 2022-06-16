الخميس 16 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات عصابة «الاكستاسى»: «الشريط بـ200 جنيه والكوكايين زبونه تقيل»

عصابة
عصابة
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أدلى تشكيل عصابي، مكون من 4 عاطلين، تخصص في حيازة وترويج كميات كبيرة من أقراص مخدر "الاكستاسي"، باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.

وأوضح المتهمون أنهم لا يتاجرون فقط بمخدر "الاكستاسي" بل تتنوع تجارتهم غير المشروعة ما بين الكوكايين والبودرة، مشيرين إلى أن كل صنف مخدر له زبائنه، موضحين أنهم حققوا مكاسب طائلة من تجارتهم غير المشروعة.

وأضاف المتهمون أنهم يبيعون جرام الكوكايين بـ500 جنيه، وشريط الاكستاسي بـ200 جنيه، قائلين: "تجارة الاكستاسي شعبي لكن الكوكايين زبونه تقيل".

كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد رصدت نشاط 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، يحملون جنسية إحدى الدول، مقيمين بمحافظة القاهرة، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الاكستاسى "الخبوط"، وترويجه على عملائهم، مُتخذين من دائرتي قسمى شرطة (النزهة، أول مدينة نصر) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى «الأمن الوطنى- الأمن العام» ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافهم، وضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة بالقرب من مسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزتهم: 1100 قرص لمخدر الاكستاسى "الخبوط"- 30 قرصا مؤثرا- كمية من مخدر "الكوكايين، الحشيش"- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة.

وتم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده أسفل مسكنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر وبحوزته 200 قرص لمخدر الاكستاسى "الخبوط"- مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية"- هاتف محمول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ700  ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

تشكيل عصابي ترويج مخدر الاكستاسي الكوكايين الاكستاسي

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وائل لطفي

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