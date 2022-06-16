كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم لوحة المركبة

يبحث المواطنون علي مدار اليوم علي محركات البحث بجوجل عن الموقع الإلكتروني الخاص بمخالفات المرور من خلال رقم اللوحة الخاص بالسيارة وكيفية تسديها.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة:

يمكن للمواطن البحث عن مخالفات المرور الخاصة بسيارته من خلال موقع النيابة العامة لخدمات المرور

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

من خلال كتابة العنوان في البحث والدخول علي الموقع وتسجيل البيانات الخاصة برقم لوحة السيارة.

بعد دخول المواطن علي الصفحة الرسمية لموقع المرور تظهر لوحة رئيسية بها اختياران، الاول أما الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

يختار المواطن الخدمة المطلوبة، وتأتي الخطوة الثانية من الواجهة الرئيسية بالضغط على كلمة «خدمات المرور»، ويظهر تبويبات متعددة منها الاستعلامات- التصالح الفوري- التظلمات- الدفع- خدمة متابعة الطلبات.

الخطوة الثالثة: اختيار خدمة الاستعلامات ثم تأكد الاختيار من خلال الضغط على كلمة "استمرار".

الخطوة الرابعة: يمكن للمستعلم معرفة مخالفاته ورخصة المركبة ورخص القيادة بعد الضغط علي الإستعلام، كما يمكنه اختيار نوع الرخصة الذي يود الاستعلام عنها.

الخطوة الخامسة: يجب إدخال المعلومات الخاصة بمركبتك مثل رقم الرخصة والمحافظة التي يتواجد بها مالك السيارة، ورقم اللوحة المعدنية من أرقام أو حروف.

وعند الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات يتم كتابة حروف وأرقام ، أرقام فقط للسيارة المطلوب البحث عنها، ويظهر بعدها مباشرة اجمالي المخالفات.

خدمات موقع الاستعلام عن مخالفات المرور

يظهر علي الموقع الخاص بمخالفات المرور علي الصفحة الرئيسية بأنه يقدم خدمات نيابات المرور وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة علي رخص التسير بأنوعها ورخص القيادة والاطلاع علي نماذج المخالفات المسجلة،كما يمكن للمواطن الدفع عند الاستلام، أو الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية، كما يتح الموقع خدمة التظلم من قيم المخالفات، خدمة متابعة حاله الطلبات، خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية / خدمة توصيل شهادة براءة الذمة.



وأتاحت وزارة الداخلية خدمة الحث عن مخالفات المرور بالرقم القومي من خلال الصفحة الرسيمية الخاصة بهاو ويتم اتباع عدد من الخطوات للحصول عي مخالفات المرور تتثمل في

الخطوة الأولى: يدخل المستعلم على موقع نيابات المرور.

الخطوة الثانية: من خلال الواجهة الرئيسية للموقع يتوجه إلى الاستعلامات.

الخطوة الثالثة: يضغط على خيار مخالفات رخص القيادة.

الخطوة الرابعة: يكتب المستعلم بياناته الخاصة مثل نوع الترخيص، الرقم الخاص برخصة القيادة أول المركبة، والمحافظة التي يسكن فيها.

الخطوة الخامسة: أخيرا يضغط على خيار الاستعلام.