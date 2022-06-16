الخميس 16 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم لوحة المركبة

ارشيفية
ارشيفية
ads

يبحث المواطنون علي مدار اليوم علي محركات البحث بجوجل عن الموقع الإلكتروني الخاص بمخالفات المرور  من خلال رقم اللوحة الخاص بالسيارة وكيفية تسديها.

 

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة:

يمكن للمواطن البحث عن مخالفات المرور الخاصة بسيارته من خلال موقع النيابة العامة لخدمات المرور

https://ppo.gov.eg/webcenter/portal/PPOPortal/pages_publicservices/trafficservices

 

من خلال كتابة العنوان في البحث والدخول علي الموقع وتسجيل البيانات الخاصة برقم لوحة السيارة.

بعد دخول المواطن علي الصفحة الرسمية لموقع المرور تظهر لوحة رئيسية بها اختياران، الاول أما  الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

يختار المواطن الخدمة المطلوبة، وتأتي الخطوة الثانية من الواجهة الرئيسية بالضغط على كلمة «خدمات المرور»، ويظهر تبويبات متعددة منها الاستعلامات- التصالح الفوري- التظلمات- الدفع- خدمة متابعة الطلبات.

الخطوة الثالثة: اختيار خدمة الاستعلامات ثم تأكد الاختيار من خلال الضغط على كلمة "استمرار".

الخطوة الرابعة: يمكن للمستعلم معرفة مخالفاته ورخصة المركبة ورخص القيادة بعد الضغط علي الإستعلام، كما يمكنه اختيار نوع الرخصة الذي يود الاستعلام عنها.

الخطوة الخامسة: يجب إدخال المعلومات الخاصة بمركبتك مثل رقم الرخصة والمحافظة التي يتواجد بها مالك السيارة، ورقم اللوحة المعدنية من أرقام أو حروف.

وعند الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات يتم كتابة حروف وأرقام ، أرقام فقط للسيارة المطلوب البحث عنها، ويظهر بعدها مباشرة اجمالي المخالفات.

خدمات موقع الاستعلام عن مخالفات المرور 

يظهر علي الموقع الخاص بمخالفات المرور علي الصفحة الرئيسية بأنه يقدم خدمات نيابات المرور وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة علي رخص التسير بأنوعها ورخص القيادة والاطلاع علي نماذج المخالفات المسجلة،كما يمكن للمواطن الدفع عند الاستلام، أو الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية، كما يتح الموقع خدمة التظلم من قيم المخالفات، خدمة متابعة حاله الطلبات، خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية / خدمة توصيل شهادة براءة الذمة.
 

وأتاحت وزارة الداخلية خدمة الحث عن مخالفات المرور بالرقم القومي من خلال الصفحة الرسيمية الخاصة بهاو ويتم اتباع عدد من الخطوات للحصول عي مخالفات المرور تتثمل في

الخطوة الأولى: يدخل المستعلم على موقع نيابات المرور.

الخطوة الثانية: من خلال الواجهة الرئيسية للموقع يتوجه إلى الاستعلامات.

الخطوة الثالثة: يضغط على خيار مخالفات رخص القيادة.

الخطوة الرابعة: يكتب المستعلم بياناته الخاصة مثل نوع الترخيص، الرقم الخاص برخصة القيادة أول المركبة، والمحافظة التي يسكن فيها.

الخطوة الخامسة: أخيرا يضغط على خيار الاستعلام.

رقم اللوحة خدمات المرور الاستعلام عن مخالفات المرور رخص القيادة رخص المركبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الذين لا يفهمون التاريخ

الأكثر قراءة

رابط بوابة الأزهر لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثانى 2022

رابط استخراج نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس والرقم القومي

لينك استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية 2022.. نتيجة الإبتدائية الإعدادية الأزهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات cnn لحرب دخلت المائة الثانية !

محمد العسيري

الكورة مش بسْ إجوان

خالد عكاشة

الإرهاب فى الساحل الإفريقى.. انقلابات لافتة وإرادة جديدة

ماجد حبته

زيارة فون دير لاين..غاز وغذاء وشراكة جديدة

عبد الرحيم طايع

لا للحرب النووية

مدحت بشاى

حتي يدفع الإرهاب ثمن مفاسده

مؤمن المحمدي

6-0 ولا 6-1؟

د هند جاد

مزاج المصريين.."لا للاستعمار.. ولا للاستحمار"

صور

الأهلى يهزم إيسترن كومبانى برباعية فى الدورى المصرى

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن تطالب ​إسرائيل​ بتجنب أى توتر ​قبل زيارة بايدن

«دعم التنقيب والانتاج».. بنود «مذكرة الغاز» بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي

«منشآت نفتقر إليها».. إسرائيل تتحدث عن «اتفاق الغاز» مع مصر والاتحاد الأوروبى