أزواج من الطعام لا يمكن تخزينها معًا.. تعرف عليها

على الرغم من أن بعض المنتجات يمكن أن تتوافق معًا بشكل جيد للغاية، إلا أنها في الواقع لا يمكن أن تتعايش عندما يتعلق الأمر بالتخزين، تنبعث بعض الأطعمة من الإيثيلين، وهو غاز ينضج منتجات أخرى قبل الأوان.

هناك أيضًا منتجات حساسة للغاز، ويمكن أن تفسد بشكل أسرع إذا تعرضت لها.

لهذا السبب يجب أن تتجنب بعض الأطعمة بعضها البعض بأي ثمن (إلا إذا كنت ترغب في إنضاجها بشكل أسرع).

وفقًا لموقع "برايت سايد" الفواكه والخضروات التي تكوّن صداقات جيدة، وأيها يجب أن يبتعد عن بعضهما البعض.

1. التفاح والجزر

ينتج التفاح الكثير من الإيثيلين، ولهذا عليك توخي الحذر عند تخزينه مع الأطعمة الأخرى. لا تضع التفاح بجانب الجزر خاصة. خلاف ذلك، سوف يكتسب الجزر طعمًا مرًا بعد أسبوعين فقط.

2. الخيار والطماطم

الخيار شديد الحساسية للإيثيلين. من الأفضل عدم تخزينها مع الطماطم، على الرغم من أنها تشكل زوجًا مثاليًا في السلطة. سيبدأ الخيار في الإصفرار في وقت أبكر مما ينبغي. من الأفضل تخزينها في الثلاجة والطماطم على المنضدة.

3. البصل والبطاطس

يمتص البصل الرطوبة بسرعة ولكن يجب أن يظل جافًا، وتنبعث منه الكثير من الرطوبة، لذلك لا يمكن أن تتعايش في هذه المعركة. مع مرور الوقت، تنمو جذور البطاطس من العين وينتج البصل براعم خضراء.

4. الموز والأفوكادوا

إنه أمر صعب ويعتمد على أهدافك. إذا كان الأفوكادو الخاص بك مفرط النضج، فاحفظه بعيدًا عن الموز. ومع ذلك، إذا كنت تريد أن تنضج بشكل أسرع، فيمكنك وضع ثمرة أفوكادو غير ناضجة بأمان في كيس ورقي وتخزينها بجوار الموز.

5. الخوخ والموز

يجب أن يظل الخوخ الناضج بعيدًا عن الموز لأن كل الإيثيلين المنبعث من الموز سيؤدي إلى =نضج الخوخ أسرع من المعتاد، كلما نضجت الموزة، زاد إطلاق الغاز.