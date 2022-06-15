أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 15-6-2022

استقرت أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-6-2022، بعد ارتفاعها الطفيف خلال تعاملات الاثنين والذي كان أول ارتفاع تسجله أسعار مواد البناء خلال الأسابيع الماضية.



وتنتج المصانع المصرية جزء من مواد البناء وتحدد أسعار مواد البناء حسب العرض والطلب، فتنتج حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية ، وما يقرب من 4.5 مليون طن بليت، فيما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

ويتم إضافة ما بين 200 إلى 500 جنيه على أسعار الحديد أثناء بيعه إلى المستهلك، أما الأسمنت فيتم إضافة ما بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.



سعر الحديد



بلغ سعر الحديد الذي يحدد جزء هام من أسعار مواد البناء وفقا للأرقام المعلنة سجل حتى اليوم الأربعاء 15-6-2022 كالتالي:

سعر الحديد الاستثماري للطن 18081.19 جنيه، بقيمة تغيير 152.34جنيه، وسجل سعر حديد عز للطن

18504.6 جنيه، وبلغ سعر الحديد الجيوشي 17900 جنيه للطن، وحديد الجارحي 17850 جنيهًا للطن، وسعر حديد عنتر 17500 جنيه للطن، أما سعر حديد العشري 18000 جنيه للطن.

أما حديد المصريين فبلغ 18070 جنيهًا للطن، وسعر حديد مصر ستيل 18000 جنيه للطن، بينما سجل الحديد السويس 18070 جنيهًا للطن ، وسعر حديد بشاي 18075 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت اليوم

بلغ سعر الأسمنت الرمادي للطن 1353.45 جنيه، وسعر أسمنت النصر 1480 جنيهًا للطن، وقنا 1340 جنيها للطن، وأسمنت السويس 1370 جنيها للطن، ووصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح 1550 جنيهًا للطن

وبلغ سعر أسمنت السويدي أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن، أما المخصوص فبلغ 1380 جنيهًا للطن، والأسمنت الممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان 1390 جنيهًا للطن.



وتوقع رئيس شعبة مواد البناء أحمد الزيني، ارتفاع سعر طن الأسمنت 50 جنيها خلال الأسبوع المقبل، موضحًا أن السعر العادل لطن الأسمنت حاليا 950 جنيها.

وأكد الزيني أن أسعار مواد البناء وبالتحديد الأسمنت لم تشهد أي تغييرات، منذ الإعلان الرسمي لشركة العريش في 23 مايو، بتخفيض السعر في السوق المحلية بقيمة 100 جنيه، والتغييرات التي تحدث حاليًا طفيفة باختلاف أسعار غير مؤثر بدرجة كبيرة.