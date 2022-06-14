حبس سائق متهم بإشعال النيران في زوجة شقيقه بالشرقية

قررت جهات التحقيق بمركز أبو حماد محافظة الشرقية، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإشعال النيران في زوجه شقيقه الأكبر المريض لإجبارهم على إخلاء مسكنهم ليتزوج فيه.

تلقى اللواء محمد والى مدير امن الشرقية إخطارا من مستشفى أبوحماد المركزي بوصول ربة منزل 30 عاماً مصابة بحروق بنسبة 70% وأنه تم تحويلها لمستشفى ههيا للحروق لعلاجها.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث إلى أن مرتكب الواقعة شقيق زوجها 30 عاما ودأب على مطالبة شقيقة الأكبر المريض بمغادرة مسكنه الكائن بعقار العائلة بمدينة أبوحماد لكي يتزوج فيه فاعترضت زوجته وأصرت على بقائها فى مسكنها فقام المتهم بسكب كمية من البنزين عليها وإشعال النيران بجسدها مستغلا إعاقة شقيقه الأكبر وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.