الثلاثاء 14 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

محمد حلاوة: افتتاح الرئيس السيسى مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان خطوة لتحقيق الأمن الغذائى فى زمن التضخم

محمد حلاوة
محمد حلاوة
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أكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أنه شرف بحضور افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات، بدعوة من جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وأنه ذهل من حجم الإنجازات المتحققة فى وقت قياسى.

وأشار إلى أن هذا الجهد الجبار والإنجازات الكبرى المتحققة فى وقت قياسى ليست بغريبة على جهاز الخدمة الوطنية، وأنها كذلك أصبحت سمة لجميع أجهزة الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال النائب محمد حلاوة، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهودا جبارة حتى تحقق الأمن الغذائى للمواطنين، ومنها مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان والمجازر الآلية التى تم افتتاحها أمس بمدينة السادات، وفى زمن التضخم يصبح مثل هذه المشروعات العملاقة خطوة كبيرة؛ لتحقيق الأمن الغذائى المصرى فى زمن التضخم.

وأوضح حلاوة أن مشروعات الأمن الغذائى شديدة الأهمية مع زيادة معدلات التضخم والغلاء العالميين، وفى زمن التضخم يصبح الأمن الغذائى خطوة مهمة جدا لتثبيت مؤسسات الدول، وتحقيق استقرارها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حريص على مصارحة المواطنين، بما تقوم به الدولة المصرية من إنجازات، كما ينبههم إلى حجم التحديات التى علينا أن نواجهها معا.

ولفت النائب محمد حلاوة إلى أن التعاون بين القوات المسلحة والقطاع الخاص، يمثل حصنا راسخا ضد أى أقاويل حول تدخل الدولة فى الاقتصاد، مشيرا إلى أن توفير السلع الأساسية والمستلزمات لمائة مليون مواطن ونحو عشرة ملايين وافد رغم كل الأزمات الدولية، هو أمر يحتاج إلى تضافر كل مؤسسات الدولة ، خاصة أن الأزمات العالمية الأخيرة عصفت بالمعروض من السلع الغذائية والمواد البترولية، وأربكت حركة النقل العالمية وسلاسل التوريد، ومع ذلك لدينا من السلع ومستلزمات الإنتاج ما يكفى احتياجاتنا ستة أشهر مقبلة.

وشدد النائب محمد حلاوة على أن دعوة الرئيس السيسي للقطاع الخاص بالمشاركة ستجد أثرها وصداها بين رجال الأعمال والقطاع الخاص، وهناك العديد من المشروعات يتم تدشينها فى القريب العاجل.  

واعتبر النائب محمد حلاوة أن دعوة الرئيس للمحافظة على بلدنا من كل الفئات المختلفة فى المجتمع، هى الأساس الصالح دائما لكل عمل سياسى أو اجتماعى أو اقتصادى وتنموى، لأن كل نشاط أو عمل لا بد أن ينطلق من وجهات نظر مختلفة لكنها تجتمع على أرضية مشتركة واحدة كما عبر عنها الرئيس السيسي بقوله "نبقى مستعدين كلنا أن إحنا نسمع بعضنا، ويبقى فيه أرضية مشتركة تجمعنا، ونتكلم بقى مرة مع بعض، وتنقد وتقول اللى أنت عايزه، وأنا أرد عليك، المهم أننا نجتمع على حاجة واحدة بأن البلد دى نحافظ عليها.

محمد حلاوة النائب محمد حلاوة الرئيس السيسي حوار الإعلاميين

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