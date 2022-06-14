الثلاثاء 14 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بسوهاج

حادث مروري
حادث مروري
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شهد نجع عمار التابعة لمركز دارالسلام في محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام بتصادم سيارتين ووجود 4 إصابات.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية وضباط مباحث مركز شرطة دارالسلام جنوب سوهاج، تصادم سيارتين نتج عنهم إصابة كل من ك..د..س، 20 سنه، جرح رضي بالرأس 5 سم وجرح رضي بالوجه 5 سم، وع .ا.ف، 22 سنة، كدمات وسحجات بالجسم، ع.ع.ع، 28 سنة، كدمات وسحجات بالجسم، و.ف.خ، 28 سنة، كدمات بالصدر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي.

تم رفع آثار الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

مدير امن سوهاج محافظة سوهاج دار السلام مساعد الوزير نقل المصاب تصادم بين سيارتين حادث تصادم سيارتين

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