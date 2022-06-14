إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بسوهاج

شهد نجع عمار التابعة لمركز دارالسلام في محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام بتصادم سيارتين ووجود 4 إصابات.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية وضباط مباحث مركز شرطة دارالسلام جنوب سوهاج، تصادم سيارتين نتج عنهم إصابة كل من ك..د..س، 20 سنه، جرح رضي بالرأس 5 سم وجرح رضي بالوجه 5 سم، وع .ا.ف، 22 سنة، كدمات وسحجات بالجسم، ع.ع.ع، 28 سنة، كدمات وسحجات بالجسم، و.ف.خ، 28 سنة، كدمات بالصدر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي.

تم رفع آثار الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.