الثلاثاء 14 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استمرار سحب وتقديم ملفات المتقدمين للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2021

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
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تواصل هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد، سحب وتقديم الملفات للمتقدمين للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكليات الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021، حتى يوم 6/ 7/ 2022، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف عصراً.

 

ويتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية www.ap.gov.eg

 

ويشترط لسحب ملف التقديم:

 

1- إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من على الموقع الإلكتروني (عدد 5 نسخ).

 

2- إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

 

الموقع الرسمي للنيابة الإدارية المصرية | مركز معلومات النيابة الإدارية

هيئة النيابة الإدارية المستشار عزت أبو زيد وظيفة معاون نيابة إدارية خريجي كليات الحقوق كليات الشريعة والقانون

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