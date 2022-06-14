التحقيق فى العثور على جثة شاب غريق فى ترعة بالدقهلية

تجري النيابة العامة بالدقهلية تحقيقات موسعة، حول العثور على جثة شاب غرق في ترعة في عزبة تابعة لمركز تمى الامديد لكشف ملابسات الواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثة الشاب وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.

كان أهالى عزبة أبوالداهش التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، قد عثروا على جثمان شاب غريق على سطح مياه ترعة أبوالداهش المقابله لترعة البوهية.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة تمى الأمديد، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثمان شاب على مياه ترعة قرية أبوالداهش.

على الفور انتقل ضباط المركز إلى مكان البلاغ، وتبين أن الغريق من قرية تاج العز دائرة المركز، وتبين أنه كان يستقل تروسيكل يحمل عليه خبز، تم العثور على التروسيكل بجوار الترعة بكامل حالته على طريق البوهية وبجوار التروسيكل الحذاء الذى كان يرتديه الغريق.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى تمى الأمديد، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.