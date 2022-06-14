الثلاثاء 14 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى العثور على جثة شاب غريق فى ترعة بالدقهلية

جثة شاب غريق في
جثة شاب غريق في ترعة
ads

تجري النيابة العامة بالدقهلية تحقيقات موسعة، حول العثور على جثة شاب غرق في ترعة في عزبة تابعة لمركز تمى الامديد لكشف ملابسات الواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثة الشاب وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة. 

كان  أهالى عزبة أبوالداهش التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، قد عثروا على جثمان شاب غريق على سطح مياه ترعة أبوالداهش المقابله لترعة البوهية.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من  مأمور مركز شرطة تمى الأمديد، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثمان شاب على مياه ترعة قرية أبوالداهش.

على الفور انتقل ضباط المركز إلى مكان البلاغ، وتبين أن الغريق من قرية تاج العز دائرة المركز، وتبين أنه كان يستقل تروسيكل يحمل عليه خبز، تم العثور على التروسيكل بجوار الترعة بكامل حالته على طريق البوهية وبجوار التروسيكل الحذاء الذى كان يرتديه الغريق.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى تمى الأمديد، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

النيابة العامة الدقهلية تحقيقات موسعة جثة شاب غرق ترعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة عن أسئلة مصر

الأكثر قراءة

رابط تحميل نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى 2022

لينك نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بكود الطالب

بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022

تنسيق التمريض العادى بعد الإعدادية 2022 فى محافظات مصر

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثانى 2022

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني يؤكد مركزية العراق في المنطقة: بحث مشاريع التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن

محمود خليل

من «المحمل السلطانى» إلى «بركة الحاج»

منى رجب

كثير من الوطنية فى الاحتفال بتأسيس القوات الجوية

ماجد حبته

نهضة ثانية للثروة الحيوانية

محمد رفعت

مرشدون وقتلة المؤسس 2

حسين دعسة

ثقافتنا في عين التحدي: احتفالية «إربد عاصمة الثقافة العربية 2022»

ماجد حبته

أزمة الغذاء العالمية.. مقترح مصرى بدعم إفريقى

محمد العسيري

المجارى المبروكة فى زمزم البحيرة

صور

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

محطة تل أبيب

المزيد

تركيا تعلق على تحذيرات إسرائيل بشأن السفر إليها

فلسطين: إسرائيل تستغل زيارة بايدن لبناء أكبر مشروع استيطانى فى الأراضى المحتلة

انتهاء اجتماع الرئيس اللبنانى والوسيط الأمريكى بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل