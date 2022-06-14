الثلاثاء 14 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مراتى السبب».. حبس صاحب شركة ووالدته لخطفهم شقيقة زوجته بالآميرية

خطف
خطف
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أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس  صاحب شركة ووالدته وحارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيقات إثر قيامهم بخطف شقيقة زوجته بالأميرية.



تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا يفيد قيام بعض الأشخاص باختطاف إحدى السيدات داخل سيارة ملاكي، وتم ضبط أحدهم من قبل الأهالي ، عقب استغاثة المجني عليها بالمارة بالتزامن مع انفجار إطار السيارة المستخدمة في الواقعة حال كونهم بدائرة قسم شرطة الوايلي، الأمر الذي لم يمكنهم من الهرب.



وبعمل التحريات اللازمة تبين أن المتهم يمتلك شركة مواد غذائية، وبسؤال المجني عليها إن كانت تجمعها صلة قرابة بأي من الجناة تبين أنها شقيقة زوجة المتهم، وقررت بأنها حال سيرها بالمنطقة سكنها كالمعتاد قام المتهم بالاشتراك مع والدته وحارس عقار بخطفها وإجبارها على استقلال السيارة صحبتهم دون رغبة منها.



وأكملت أنهم حال سيرهم بمحل الضبط انفجر إطار السيارة فقامت المجني عليها بالاستغاثة بالمارة الذين تمكنوا من تحريرها والتحفظ على المتهم لتسليمه لقسم شرطة الوايلي، ولاذت والدة المتهم وحارس العقار اللذان اشتركا في واقعة الاختطاف بالفرار.



وقال المتهم إنه ذلك بسبب وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته «شقيقة المجني عليها»، اختمرت في ذهنه فكرة خطفها لإرشاده عن مكان تواجد زوجته بالاستعانة بوالدته والمتهم الآخر.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الثانية والثالث، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أقرا بصحتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية صاحب شركة حارس عقار الأميرية اختطاف

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