المؤبد لمشرف حضانة هتك عرض طفل فى عين شمس

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، مشرف حضانة بالسجن المؤبد بتهمة هتك عرض طفل داخل حضانة بمنطقة عين شمس.

كشف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات قيام المتهم "م. ح، 73 عاما، مشرف في حضانة"، بهتك عرض الطفل المجني عليه "ي. ن" بالقوة وذلك حال كونه مشرفا بالحضانة التي يتردد عليها الطفل، بعدما اصطحبه عنوة داخل دورة المياه وحسر عنه ملابسه وهتك عرضه، فأحدث إصابته.

كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة عين شمس، يفيد قيام أحد الأشخاص بهتك عرض طفل، داخل إحدى الحضانات بدائرة القسم.

على الفور تم فحص البلاغ المقدم من والد الطفل المجني عليه، بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم بالسجن المؤبد.