أعجوبة القرن العشرين.. راديو الجيب

نشرت مجلة «آخر ساعة» فى عددها الصادر يوم ٢٤ مايو ١٩٥٠ إعلانًا كبيرًا بعنوان «أعجوبة القرن العشرين»؛ لتعلن فيه عن أول إصدار لراديو بحجم صغير سماه الإعلان «راديو الجيب».. وإن كان حجمه الذى يظهر مع الموديل داخل الإعلان لا يبدو أنه صغير على الإطلاق بمقاييس الزمن الحالى، لكنه كان حينئذ فتحًا تكنولوجيًا كبيرًا بالقياس بأحجام الراديو فى هذا الوقت الذى كان يعد قطعة من الأثاث المنزلى بما يحمله من بطاريات ضخمة يتم شحنها.

لكن محلات إبراهيم محمد فؤاد وإبراهيم على أحمد فى ٨ شارع فاروق أحضرت تلك الأعجوبة بسعر يبدأ من ١٥ قرشًا حتى ٢٣ قرشًا، ويصف الإعلان الراديو بأنه أفضل جهاز وحلو النغم وقوى الأداء وجميل المنظر، كما لا يغفل أن يشير الإعلان لانفراد المحلات بهذا المنتج الأسطورى بقوله: «رسالة جديدة لأول مرة فى مصر لا توجد إلا فى محلاتنا».