الإثنين 13 يونيو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد عامين من التوقف.. أوروبا تقرر استئناف دعمها المالي للسلطة الفلسطينية

محمود عباس
محمود عباس
ads

صوتت غالبية الدول الأوروبية، اليوم الإثنين، على قرار إعادة استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية المتوقف منذ عامين.

وبحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية، فإن 26 دولة أوروبية من أصل 27 قررت استئناف الدعم المالي للسلطة بدون شروط، مضيفة أن هذا الدعم مخصص نحو 80 % منه لصالح المشاريع والمستشفيات والمساعدات فيما يذهب 20% لخزينة السلطة الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن هذا الدعم تصل قيمته إلى 250 مليون يورو سنويا، ويتوقع أن يتم تحويل كامل المبلغ عن عامين مع الأشهر القادمة، مؤكدة أن هذا التمويل لن يساعد في حل أزمة الرواتب في السلطة الفلسطينية خاصة مع الفجوة الكبيرة، وحلها الوحيد هو الإفراج عن الأموال المحتجزة لدى إسرائيل، واستئناف الدعم المالي الأمريكي العربي بشكل كبير.

الدول الأوروبية الدعم المالي للسلطة الفلسطينية فلسطين المالي للسلطة السلطة الفلسطينية الدعم المالي الأمريكي العربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإجابة عن أسئلة مصر

الأكثر قراءة

رابط تحميل نتيجة الصف الثانى الثانوى بالرقم القومى 2022

لينك نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022 بكود الطالب

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثانى 2022

بوابة الأزهر الإلكترونية للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2022

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

تنسيق التمريض العادى بعد الإعدادية 2022 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

من «المحمل السلطانى» إلى «بركة الحاج»

منى رجب

كثير من الوطنية فى الاحتفال بتأسيس القوات الجوية

ماجد حبته

نهضة ثانية للثروة الحيوانية

محمد رفعت

مرشدون وقتلة المؤسس 2

حسين دعسة

ثقافتنا في عين التحدي: احتفالية «إربد عاصمة الثقافة العربية 2022»

ماجد حبته

أزمة الغذاء العالمية.. مقترح مصرى بدعم إفريقى

محمد العسيري

المجارى المبروكة فى زمزم البحيرة

عبدالوهاب داود

«ثقافة المثلية» تصيب أسهم «والت ديزنى» فى مقتل

صور

مصبغة الحج سلامة: «لكل لون معنى ومغنى»

مؤتمر صحفى للأهلى للحديث عن أزمة نهائى دورى أبطال إفريقيا

إطلاق القمر الصناعى المصرى 301 من قاعدة spaceX

محطة تل أبيب

المزيد

رئيسة المفوضية الأوروبية في رام الله: هل تنهي أزمة تمويل السلطة الفلسطينية؟

تقرير: إسرائيل خرقت الأجواء اللبنانية 22 ألف مرة خلال 15 عامًا

إسرائيل: إحباط هجوم إيرانى ضد مواطنينا فى تركيا