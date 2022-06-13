13 يوليو.. الحكم على 6 متهمين في اغتصاب فتاة بعين شمس

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة 6 متهمين في واقعة اغتصاب فتاة بعين شمس لجلسة 13 يوليو للحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول “م.م” اتفق مع أصدقائه، على خطف الفتاة واستدراجها إلى داخل عقار وتم التعدي عليها جنسيًا حتى تعرضت للنزيف.

وقالت المجني عليها أثناء تحقيقات النيابة، إنها تعرفت على المتهم الأول عن طريق الإنترنت، مشيرة إلى أنه طلب منها عمل مساج بحكم عملها، ثم طلب منها الحضور إلى منزله لإجراء جلسة خاصة.

وأضافت المجني عليها في التحقيقات أنها عندما طلبت منه عمل جلسات خارج المنزل وقفت تنتظره في مكان اتفقا عليه لكنها اكتشفت عند وصوله برفقته 5 من أصدقائه اختطفوها إلى مكان مجهول، وتعدوا عليها بالضرب وتناوبوا اغتصابها وسرقوا أموالها وهاتفها.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باستدراج الفتاة والتعدي عليها واغتصاب وسرقتها.

وورد بلاغ لقسم شرطة عين شمس من أحد الأهالي يفيد بعثوره على فتاة في العقد الثاني من العمر ممزقة الملابس وفي حالة إعياء كامل ومصابة بنزيف من الداخل انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين صحة البلاغ وتم القبض على المتهمين.