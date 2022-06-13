الإثنين 13 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أعضاء تشكيل عصابى بحوزته كيلو هيروين وحشيش وأسلحة نارية بالخانكة

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، "مسجلين خطر" وسبق اتهامهم فى عدد من القضايا، لممارستهم نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة الخانكة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين سبق اتهامهم بعدد من القضايا بدائرة مركز شرطة الخانكة.

جرى استئذان النيابة العامة وإعداد الأكمنة اللازمة وتمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالقليوبية من ضبط، كل من "ربیع م م ج"، وشهرته ربيع خردة، 44 سنة، عاطل، مسجل خطر تحت رقم سبق اتهامه في 8 قضـايا، و"إبراهيم ص س"، 37 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 2 قضية، و"وليد ع م"، 40 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 7 قضايا حال تواجدهم بالقرب من محل سكن الأول، وبحوزتهم سلاح ناري بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار، وفرد خرطوش و500 جرام من مخدر الحشيش، و500 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة وميزان حساس، وسيارتان.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية تجارتهم غير المشروعة والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم والسيارتين لتسهيل تنقلاتهم.

القليوبية تشكيل عصابي مسجلين خطر المواد المخدرة حيازة أسلحة نارية

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