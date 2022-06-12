الأحد 12 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

السجن المشدد 7 سنوات لعاطل سرق توك توك من قائده بالتخدير فى شبين القناطر

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنايات بنها، حكمًا يقضي بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطل، في اتهامه بالسطو على طفل وسرقة دراجة نارية "توك توك" عن طريق الإكراه بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، وسامح عبدالغنى العنتبلى، وبحضور ممدوح أحمد، وكيل النيابة، وأمانة سر كمال جاويش وعيد عبدالصادق ومحمود منيب.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2076 لسنة 2018 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 2975 لسنة 2018 كلى شمال بنها، أن المتهم "محمد م أم ك"، سرق المنقولات المبينة وصفا بالأوراق المركبة الرقية "ق ف س 7428"، وهاتف محمول ومبلغ مالى المملوك للمجنى عليه الطفل "محمد ر ر"، 18 سنة، سائق توك توك، بالطريق العام بطريق الإكراه الواقع عليه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم قدم مادة مخدرة "داخل مشروب عصير" والتى تمكن بها من شل مقاومة المجنى عليه وإعدام إرادته والاستيلاء على المنقولات على النحو المبين بالأوراق.

ترجع القضية إلى تلقي مركز شبين القناطر، بلاغ من "محمد ر.ر"، 18 سنة، سائق توك توك، يفيد بقيام "محمد م أ"، عاطل، بسرقة مركبة التوك توك الخاصة به برقم "ق ف س 7428"، وهاتف محمول ومبلغ مالى بالطريق العام عن طريق الإكراه، حيث قدم له مادة مخدرة فى علبة العصير.

محافظة القليوبية شبين القناطر السجن المشدد سرقة دراجة نارية سائق توك توك مجني عليه والاستيلاء على

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