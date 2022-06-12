الأحد 12 يونيو 2022
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paper الدستور الورقي
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022

طلاب 
طلاب 
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ينتظر طلاب الصف الأول الثانوي نتيجة الترم الثاني 2022 بعد أن أرسلت وزارة التربية والتعليم نتائج الاختبار الإلكتروني للمدارس لكي تدمجها مع نتيجة الأمتحان الورقي وتعلن النتيجة، على أن تقوم كل مدرسة بإعلان النتيجة عند انتهائها من دمج النتائج.

 واحتل البحث عن رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022 مؤشرات البحث في “جوجل”، في الوقت الذي أظهرت فيه بعض المدارس نتيجة الصف الأول الثانوي، في حين مازال البعض الآخر في مرحلة دمج الدرجات وتدقيقها. 

وأكدت  وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الامتحان الالكتروني الذي أجراه الطلاب عبر التاب الذي سلمته الوزارة لكل الطلاب مجانًا يمثل نسبة  70% من الدرجات الفعلية لنتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني.

وخصصت وزارة التربية والتعليم رابط للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2022، من خلال خطوات بسيطة، تعرضها “الدستور” في السطور التالية.

 

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022، ومن الممكن الحصول عليها من خلال بعض الخطوات: 

 

  • الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا 
  • الضغط على الاستعلام عن نتائج الطلاب.
  • حدد الصف الدراسي المقيد به الطالب والفصل الدراسي للعام.
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في الحصول على النتيجة.
  • سجل رقم جلوس الطالب.
  • قم بالضغط على زر الاستعلام للتعرف على نتيجة الطالب.

 

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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

 

موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي

تعلن كل مدرسة على حدة نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الثاني 2022، بعد أن تولت لجنة مخصصة داخل وزارة التربية والتعليم تصحيح الجزء الإلكتروني وإرسالها إلى المدارس التي تتولى الجزء الورقي كما تتولى دمج النتيجة وإعلانها.

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وقامت بعض المدارس بالفعل بإعلان النتيجة ولكن أغلب المدارس مازالت في مرحلة الجمع، وانقسم الامتحان الذي أجراه طلاب الصف أولى ثانوي إلى امتحان الكتروني وآخر ورقي، ويعتبر الطالب ناجحًا إذا حصل على 50% من مجموع درجات الفصلين الدراسيين، ويعتبر راسب وسيدخل امتحانات الدور الثاني إذا تغيب عن امتحان الفرصة الثانية ولم يكن قد تم تحرير محضر له يثبت تعرضه لمشكلة تقنية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

8 سنوات

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