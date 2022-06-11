السبت 11 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخصين بـ«أقراص مخدرة» وعملات أجنبية بالجيزة

حبس
حبس
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة والعملات الاجنبية والمحلية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام شخصين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطهما وبحوزتهما "عدد من الأقراص المخدرة، مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية"، 2 هاتف محمول".

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أمن الجيزة شرطة الأهرام العملات الاجنبية

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وائل لطفي

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