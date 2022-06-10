موعد صلاة عيد الأضحى 2022 وإجازة العيد الكبير للموظفين

يهتم المسلمون خلال هذه الأيام بالبحث عن موعد صلاة عيد الأضحى والذي توقع معهد البحوث الفلكية أن يبدأ في ٩ يوليو المقبل، والذي يوافق ١٠ ذي الحجة.



وتعلن وزارة الأوقاف قبل العيد بعدة أيام عن شروط إقامة صلاة العيد ومواعيد صلاة عيد الأضحى والأماكن المسموح فيها بالصلاة.

وكانت الوزارة قد وضعت خلال العامين الماضين عدة شروط أثناء إقامة صلاة عيد الأضحى بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اضطرت الوزارة لإقامة صلاة العيد الماضي بشروط كبيرة لمنع التزاحم والاختلاط.

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ولكن من المتوقع أن تخفف الشروط التي وضعتها وزارة الأوقاف أثناء صلاة عيد الأضحى العامين الماضيين مع تخفيفها لهذه الشروط في عيد الفطر الماضي.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022

وتبدأ صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة، ويكشف عنها المعهد القومي للبحوث الفلكية، وفقًا للحسابات الفلكية ويحدد بالساعة والدقيقة موعد صلاة العيد في جميع أنحاء الجمهورية.

وتبدأ تكبيرات عيد الأضحى بعد صلاة فجر يوم عرفة الموافق 9 من ذي الحجة، وتستمر التكبيرات خمسة أيام تنتهي بعد صلاة عصر آخر أيام التشريق والذي يوافق 13 من ذي الحجة.

وتقام صلاة عيد الأضحى صباح اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وتكون عبارة عن ركعتين ينوي بها صلاة العيد ثم “يكبر في الركعة الأولى” وهناك سبع تكبيرات “سوى تكبيرة الإحرام” وتكبيرة الركوع ثم “قرائة الفاتحة” و"ماتيسر من كتاب الله".

تُصلى الركعة “كسائر الصلوات” ثم يقوم للثانية و"يكبر خمس تكبيرات سوى تكبيرةِ" القيام والركوع، و"يعيد ما قام به في الأولى".

إجازة عيد الأضحى 2022



وحددت الحسابات الفلكية موعد عيد الأضحى 2022 في ٩ يوليو المقبل، وتبدأ إجازة عيد الأضحى يوم الجمعة الموافق ٨ يوليو بمناسبة وقفة عرفات، وبداية من السبت الموافق 9 يوليو ولمدة أربع أيام يبدأ عيد الاضحى المبارك.

ويعدّ هذا العيد ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤية أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.