الجمعة 10 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: إلغاء إلزامية تغطية شعر المرأة والعنق فى الصورة الشخصية

السعودية
السعودية
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كشفت التعديلات الجديدة لوزارة الداخلية السعودية، للمادة «17» من اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة 10 يونيو 2022، حذف العبارة التي تنص على ضرورة تغطية شعر الرأس والعنق بالنسبة للصورة الشخصية للمرأة في بطاقة الهوية الوطنية.
وكانت المادة «17» قبل تعديلها تنص على أنه: يجب أن تكون الصورة الشخصية التي يتطلبها الإجراء حديثة وملونة وبخلفية بيضاء في وضع مقابل ودون نظارات وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبالملابس المدنية للمملكة، وبمقاس (4×6)، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو أي ملابس لفئة معينة من المواطنين، ويجب أن تكون الصورة الشخصية للمرأة خالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ووفقًا للتعديل فقد تضمنت المادة «17» فقرتين، نصت الفقرة «أ» على أن تكون الصورة الشخصية والصورة الملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه وبخلفية بيضاء في وضع مقابل ودون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة، في حين نصت الفقرة «ب» على أن تتولى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بالصور الشخصية والصور الملتقطة في الأنظمة الآلية لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة في هذه المادة.

ويتضح من خلال التعديل، أن ضوابط الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية كشفت عن إلغاء العبارة الأخيرة من المادة «17» التي تنص قبل تعديلها على «تغطية شعر الرأس والعنق للمرأة»، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك إلزامية للمرأة بتغطية شعر الرأس والعنق عند إرفاق الصورة لإدراجها في بطاقة الهوية الوطنية.

الداخلية السعودية الاحوال المدنية نظام الأحوال المدنية السعودية بطاقة الهوية الوطنية

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