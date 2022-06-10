الجمعة 10 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على متهم احترف النصب على راغبى السفر عبر «فيسبوك»

حبس
حبس
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) بالنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج، ومنحهم قروضًا بدون فوائد.

وذلك من خلال نشر إعلانات عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ومدون بها رقم هاتف "محدد" للتواصل معه، مقابل إرسال مبالغ مالية له عن طريق حوالات بريدية على الرقم الخاص به لإنهاء إجراءات السفر أو منح القروض بدون فوائد.

بالفحص تبين قيام المذكور بالنصب على 12 شخصًا، وتلقيه منهم مبالغ مالية عن طريق حوالات بريدية مقابل تسفيرهم للخارج أو منحهم قروضًا بدون فوائد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على أحد مكاتب البريد بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزته (هاتف محمول بداخله شريحة رقم الهاتف الواردة بالإعلان المشار إليه).

وبمواجهته اعترف بارتكابه وقائع النصب على النحو المشار إليه والهاتف المحمول المضبوط بحوزته لاستخدامه فى التواصل مع المجنى عليهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة شرطة النقل والمواصلات حوالات بريدية شرطة الجيزة النصب علي راغبي السفر نصب علي المواطنين النصب علي المواطنين

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