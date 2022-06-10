هاشتاج «أقيلوا اتحاد الكرة» يتصدر «تويتر» بعد هزيمة منتخب مصر أمام أثيوبيا

تصدر هاشتاج "اقيلوا اتحاد الكرة" المرتبة الأولى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد هزيمة المنتخب المصري من منتخب إثيويبا.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الخاصة بأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري مطالبين بإقالتهم,

وجاءت أبرز التغريدات كالتالي:

"للتاريخ ياباشا والله للتاريخ... وصمة عار علينا بعد ما كان أى منتخب في أفريقيا مبيعرفش ينام لما كان يعرف بس أنه هيلاعبنا... حسبى الله ونعم الوكيل في إتحاد الكوره المصرى".

"اقالوه من قبل فى كأس أمم إفريقيا ٢٠١٩ ووجاءوا بغيرهم يحركونهم من وراء الستار . فالمتوقع لو اقالوهم سيأتون بغيرهم ويديرون من خلف الستار . من يدير الرياضة فاشل فاشل "

وعبر آخر: “#اقيلوا_اتحاد_الكرة.. للتاريخ ياباشا والله للتاريخ... وصمة عار علينا.. بعد ما كان أي منتخب في أفريقيا مبيعرفش ينام لما كان يعرف بس أنه هيلاعبنا... حسبى الله ونعم الوكيل في اتحاد الكرة المصري”.