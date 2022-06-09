جنايات نجع حمادى تقضى بإعدام قاتل الطفل «بائع الجرجير»

قضت محكمة جنايات نجع حمادي شمال قنا، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا لقيامه بقتل طفل وسرقة 100 جنيه بحوزته والمعروف إعلامياً بـ"طفل الجرجير"، فى قرار رادع وسريع.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن، ومصطفى الجاحر، وسكرتارية أبو المعارف عبدالشافي، وأحمد أبوسحلي، وأسامة الأمير.

ترجع وقائع القضية لـ8 ديسمبر 2021، عندما تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، بلاغا بالعثور على جثة "ح. ع. إ"، 13 عاماً، ملقاة في زراعات القصب بقرية المصالحة بمركز نجع حمادى وبها طعنات نافذة فى الرقبة والصدر.

- نتائج التحريات

وتبين من التحريات التي قادها اللواء طارق يحيى، مدير المباحث، أن أسرة المجني عليه أسرة بسيطة في قرية الرحمانية قبلي، ولا توجد لها خلافات مع أي أحد من القرية، من أي نوع، كما أن المجني عليه يعمل فى بيع الجرجير والخضروات في قرى نجع حمادي لمساعدة والديه.

وتبين فيما بعد من التحريات، أن مرتكب الجريمة، "ح. ف. م"، 34 سنة، استدرج المجني عليه لزراعات القصب وحاول سرقة أموال المجنى عليه، الذى تصدى له بكل قوة ورفض التنازل عن أمواله، فعاجله المتهم بطعنه فى رقبته وطعنه فى صدره، ثم استولى على مبلغ 100 جنيه قيمة ما حصل عليه القتيل طوال 14 ساعة من العمل، وبعدها قام بإلقاء الجثة وسط زراعات القصب.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، وأقر بارتكابه الجريمة لسرقة أموال المجني عليه، وأحيل المتهم لمحكمة جنايات نجع حمادى محبوسا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح أبيض وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.