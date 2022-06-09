الخميس 09 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

الرئيس السيسى يشدد على موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائى

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل وزيرة خارجية تنزانيا
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا، ليبراتا مولا، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومشاركة مدير إدارة إفريقيا بوزارة الخارجية التنزانية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيسة التنزانية "سامية حسن"، معربًا عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة مع تنزانيا، ومشيدًا بقوة الدفع التي تشهدها تلك العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وما شهدته من تفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جهتها؛ نقلت وزيرة الخارجية التنزانية رسالة خطية إلى الرئيس من رئيسة تنزانيا سامية حسن، تضمنت الإعراب عن تقدير تنزانيا الكبير لعلاقاتها التاريخية العميقة مع مصر، والحرص على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون بين الجانبين، والتطلع للاستفادة من الخبرة المصرية العريضة في مجال المشروعات التنموية العملاقة، كما تضمنت الرسالة الإشارة إلى الموقف التنفيذي ومستجدات التعاون المشترك مع مصر لإنشاء سد "جوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا. 

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك قضية سد النهضة، حيث شدد الرئيس على موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائى وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه النيل، من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد على نحو يصون حق الأجيال الحالية والقادمة في مياه النيل المصدر الأساسي للمياه لمصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة خارجية جمهورية تنزانيا سامح شكري الخارجية التنزانية سد النهضه

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