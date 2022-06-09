الخميس 09 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص غرقًا فى ترعة بمركز فاقوس بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالشرقية، من انتشال جثمان مواطن غرق بمياه الترعة الجديدة دائرة مركز فاقوس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الصالحية المركزى، بوصول "محمد. ف. م"، 26 عامًا، ومقيم في الجعافرة دائرة مركز فاقوس، جثة هامدة، إثر غرقه بمياه الترعة الجديدة بالقرب من  كوبرى الكسارة، وبتوقيع الكشف الطبى من قبل مفتش الصحة تبين حدوث الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

قوات الانقاذ النهري الشرقية جثمان مواطن غرق مركز فاقوس

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وائل لطفي

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