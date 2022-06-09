«المؤبد» لعاطل بتهمة الاتجار فى الهيروين والحشيش بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، ومحمود محمد بريرى، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله، بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، بدائرة مركز شرطة قليوب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 102 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة قليوب، والمقيدة برقم 3088 لسنة 2019 كلى جنوب بنها، أن المتهم "علاء ع ع"، 34 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب، حاز بقصد الاتجار مخدري الهيروين والحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز سلاح ناري غير مششخن "بندقية خرطوش" وعدد من الطلقات التي تستخدم على نفس السلاح.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية "قسم مكافحة المخدرات بالمديرية"، تمكنت من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وحيازته أسلحة نارية وذخائر تستعمل على نفس السلاح، بدائرة مركز شرطة قليوب، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة العامة، التي أمرت بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، وأثبت أنها لمخدري الهيروين والحشيش، وأحالته النيابة للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة دائرة الاختصاص فقضت المحكمة بحكمها السابق.