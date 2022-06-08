قتيل و14 مصابًا فى حادث دهس ببرلين

أعلنت ‏الشرطة الألمانية، مساء الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة حادث الدهس في برلين إلى إصابة 14 طالبا في حادث ومقتل معلمهم؛ وذلك وفق ما أفادت به قناة العربية في نبأ عاجل.

وأفادت مصادر ألمانية في وقت سابق اليوم بمقتل شخص، وأصيب نحو 8 آخرون إثر اصطدام سيارة بحشد من الناس، ومتجر وسط العاصمة الألمانية برلين.

وأعلنت الشرطة، أن الحادث وقع صباح اليوم في شارع «تونتسينشتراسه»، وهو شارع تسوق رئيسى بالقرب من كنيسة الذكرى.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي للشرطة، «تيلو كالبيتس»: «لا نعرف حتى اللحظة الراهنة ما إذا كان ذلك فعلا متعمدًا أم أنه حادث سير».

وألقت الشرطة القبض على السائق المشتبه به في موقع الحادث، فيما تم تداول صورة عبر الإنترنت تظهر فيها سيارة، وقد اخترقت الواجهة الزجاجية لمتجر.