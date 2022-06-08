8 سنوات على تنصيب الرئيس.. كيف دعم السيسي قوة مصر الناعمة؟

نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسًا لمصر بعد فترةٍ عصيبة عاشتها البلاد خلال عام من حكم الإخوان، وبالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهته في بداية المسؤولية والتي تمثلت في تحديين رئيسيين هما: مواجهة الإرهاب والتنمية، لم ينس الرئيس السيسي، الاهتمام بالفن المصري باعتباره قوة مصر الناعمة.

قبل توليه مهام منصبه، عقد الرئيس السيسي - أثناء فترة ترشحه للرئاسة - لقاءً مع عدد من الفنانين للاستماع إلى مطالبهم بشأن تطوير الصناعة والقدرة على إيجاد بيئة مناسبة لتشكيل الوعي وإعادة البريق إلى الفن المصري الرائد في المنطقة، وخلال السنوات الماضية كان للرئيس السيسي، عدة مواقف مهمة تجاه أهل الفن من خلال اللقاءات والتكريمات والرعاية خاصة لبعض النجوم، والتي يمكن رصدها في السطور التالية..

حرص الرئيس السيسي، على عقد لقاءات مع المبدعين والمفكرين والفنانين، وكان اجتماعه في السنة الأولى بمجموعة من الكتاب والأدباء المصريين، بمقر رئاسة الجمهورية، حيث عقد لقاءً للتشاور حول الوضع الثقافي والفني المصري، الذي وضعه الرئيس في أولويات اهتماماته، نظرًا لأهميتها القصوى في بناء مصر، ودورها في الحرب على الإرهاب بحضور الشاعر فاروق جويدة، والشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، والأديب جمال الغيطاني، والروائي يوسف القعيد، والأمين العام لمجمع اللغة العربية فاروق شوشة، ورئيس اتحاد كتاب مصر محمد سلماوي، والسيناريست وحيد حامد، والمؤرخة لميس جابر.

أبدى الرئيس السيسي، دعم الفنانين الشباب في عدة مناسبات ومنها حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصحبة ولي العهد السعودى محمد بن سلمان، دار الأوبرا لمشاهدة العرض المسرحي «سلم نفسك» واستقبل السيسي وبن سلمان، المخرج خالد جلال، رئيس مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، كما كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، المخرج خالد جلال، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة بعد أن خرج مسرحية "المحاكمة" التي تم عرضها خلال فعاليات مسرح شباب العالم 2019.

كان للرئيس السيسي، لفتات إنسانية طيبة تجاه كبار النجوم ومنها تكريم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وعقب مرضها أرسل وفدًا رئاسيًا للمستشفى للاطمئنان عليها، وفي ديسمبر عام 2016، كرَّم مجموعة من الرموز الشبابية لدورهم في المجتمع، ومنهم المطرب والملحن عمرو مصطفى، لدوره في الأغنيات الوطنية التي يشارك بها بصفة مستمرة، وكرم الفنانة القديرة إسعاد يونس، عن دورها في نشر ثقافة «اشتري المصري» ببرنامج صاحبة السعادة، والفنانة منى زكى، سفيرة النواية الحسنة.

وعقب مرض الفنانة شادية، حرص الرئيس السيسي، على زيارتها بالمستشفى للاطمئنان عليها كنوع من التكريم لها على مشوارها الفني، كما كرَّم الفنانة نادية رشاد، في احتفالية عيد الأم عن دورها في مسلسل "الطوفان".

كما أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد إبراهيم المليجي، للتعزية في وفاة حرم الفنان رشوان توفيق، ووالدة الإعلامية هبة رشوان، وهو ما شكره عليه الفنان رشوان توفيق.

إلى جانب ذلك، كان لكلمات الرئيس السيسي، للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، حين قدمت احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة التي أقامتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار "قادرون باختلاف"، وقع كبير وإشادات واسعة، ففي كلمته وجه الرئيس شكره للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وقال لها: «أستاذة رجاء أنا بشكرك جدًا جدًاجدًا.. ربنا يديكي الصحة ويكرمك.. وهتفضلي طول عمرك شيك جدًا.. إوعي تفتكري إني بقولك شيك على اللبس بس.. لا والله.. شيك في كل حاجة.. ربنا يديكي الصحة"، وبكت "الجداوي" على المسرح، قائلة: "أنا أخذت أعلى وسام النهاردة.. متشكرة جدًا يا فندم".

ووجه الرئيس السيسي، بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالة الفنان شريف الدسوقي، وصرف معاش استثنائي له، وقدم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بحالة الفنان شريف الدسوقي، الذى خضع لعملية جراحية وبتر لساقه بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكرى، مثمنًا تقدير القيادة السياسية للفن.

ومن الأمور واللفتات الإنسانية المهمة، توجيه الرئيس بتفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة، مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، وبخاصة العاملين في القطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، لتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم لحماية وتعزيز دور القوة الناعمة في مصر فنيًا وإبداعيًا وثقافيًا.

كما وجّه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لما أصدره مؤخرًا بخصوص تعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن باعتبارهم قوة مصر الناعمة ومنارتها الإبداعية.

وتواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، هاتفيًا للاطمئنان على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وشارك أحمد أبو زهرة، نجل الفنان القدير، منشورًا له عبر "فيسبوك" قائلًا: "تشكر عائلة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذه اللمسة الإنسانية واللفتة الجميلة باتصاله التليفوني اليوم للاطمئنان على الوالد وعلى صحته والتحدث إليه مما كان له أكبر الأثر الإيجابي على معنوياته".

ومن الأمور الإنسانية المهمة، حين وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق اسم الفنان سمير غانم، على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري، كما أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد محمد المالكي، للتعزية في وفاة الفنان سمير صبري، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.