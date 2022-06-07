الثلاثاء 07 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهم بقتل عامل بأكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل عامل يحمل جنسية دولة إفريقية، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، لاتهام الضحية له بسرقة هاتفه المحمول بمدينة 6 أكتوبر.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل عامل يحمل جنسية دولة إفريقية في مدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه اتهم زميله بسرقة هاتفه المحمول، ما دفع المتهم للاعتداء عليه بسلاح أبيض، نتج عنه مقتله.


تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

مدينة 6 أكتوبر أمن الجيزة قتل عامل 6 أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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