الثلاثاء 07 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مندوب مبيعات بتهمة تزوير شهادات لقاح كورونا

حبس
حبس
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أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ياسر سنجاب، اليوم الثلاثاء، حكمها بحبس مندوب مبيعات بشركة أدوية لمدة سنة، على خلفية اتهامه بتزوير محررات رسمية وهي شهادات تلقي لقاح كورونا على عكس الحقيقة.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط، مندوب مبيعات بشركة أدوية، مقيم بدائرة قسم أول الزقازيق؛ على خلفية اتهامه بتزوير محرر رسمي وهو استمارات تلقي لقاح فيروس كورونا والمنسوب صدورها لمكتب صحة ثان الزقازيق، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن دون بيانات تلك الاستمارات على غرار المحررات الصحيحة.

وتبين أن المتهم اشترك مع موظف عام حسن النية، وهو الموظف المختص بمكتب صحة ثان الزقازيق، في ارتكاب تزوير بمحرر رسمي، وهو استمارات تلقي لقاح فيروس كورونا وكان ذلك بطريق المساعدة بأن دون ببيانات الشخص المراد إثباتها بالمخالفة للحقيقة، فوضع الموظف المختص بصمة خاتم شعار الجمهورية على المحرر المزور لإضفاء الصفة الرسمية.

وتبين من التحريات أن المتهم تحصل بغير حق على أختام حكومية (خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب صحة ثان الزقازيق، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق فيروس كورونا الزقازيق تزوير محررات رسمية

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وائل لطفي

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