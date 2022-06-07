السجن 6 سنوات لعامل تحرش بطفل فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن 6 سنوات لقيامه بالتحرش بطفل وتعريض حياته للخطر.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد لاشين وأمانة سر فيليبس صبحي.

ترجع وقائع القضية إلى شهر فبراير من العام الحالى، حيث تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه عامل بالتسلل خلف طفلها بمدخل مسكنها وقيامه بالتحرش به ومحاولته هتك عرضه.

وكشفت تحريات اللواء عمرو رءوف مدير المباحث صحة ما جاء بالبلاغ وان المتهم قام بكتم أنفاس الطفل عند صراخه خوفًا من افتضاح أمره وعرض حياته للخطر، وأن الطفل يحتاج الى علاج نفسى.

تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة والتى قدمته لمحكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم .