الثلاثاء 07 يونيو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غرامة 50 ألف جنيه.. المشدد 3 سنوات لتاجر مخدرات فى رأس سدر

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لحيازته المواد المخدرة  بقصد الاتجار، وحيازته سلاحا أبيض.

صدر الحكم  برئاسة المستشار جمال الدين ذكي، وعضوية المستشارين محمد عزت سيد، هيثم محمود محمد، وحضور مصطفى يوسف وكيل النيابة، وأمانة سر عاطف عودة  

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم (1286 ) لسنة 2021، جنايات قسم شرطة رأس سدر، والمقيدة برقم 533 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب سيناء، عن قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بالإضافة لحيازته سلاحا أبيض.

وكشفت شهادة معاون مباحث رأس سدر، عن  ورود معلومات  بقيام المدعو "ع. أ. ع. أ"، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا منطقة أرض الجمعية مسرحًا لمزاولة نشاطه، وأكدت التحريات السرية هذه المعلومات، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، واستصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم خلال مزاولة نشاطه الإجرامي.

  وتمت مداهمة المتهم بالموقع الذي يمارس به نشاطه الإجرامي، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، بمواجهة المتهم، أقر بحوزته للمخدرات بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بغرض تجزئتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

محكمة جنايات جنوب سيناء المشدد 3 سنوات قصد الاتجار سلاح أبيض المستشار جمال الدين ذكي المتهم

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وائل لطفي

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