مصرع وإصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بمطروح

لقى شخصان مصرعهما وأصيب شخص آخر في تصادم سيارتين على طريق مطروح-إسكندرية، وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين.

البداية بتلقي غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق "مطروح-إسكندرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبل مستشفى العلمين ضحايا الحادث وهم جثتان باسم (ع، 30 سنة) مطروح، و(محمد ع، 21 سنة) مطروح، كما استقبل المستشفى مصابا باسم (ع. 26 سنة) مطروح.

وتم تحرير المحضر اللازم والجثث تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.