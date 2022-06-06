الإثنين 06 يونيو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول رد رسمى من اتحاد الاسكواش بعد إعلان محمد الشوربجى تمثيل إنجلترا

اللاعب محمد الشوربجي
اللاعب محمد الشوربجي
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أصدر الاتحاد المصري للاسكواش بيانا رسميا بشأن قرار اللاعب محمد الشوربجي بتمثيل منتخب إنجلترا بدلا من مصر.

وأكد الاتحاد أن مصر لديها العديد من اللاعبين الموهوبين بدليل وجود 6 لاعبين مصريين ضمن أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم في التصنيف الدولي وهم جميعا محترفون وكل لاعب محترف له قناعاته الشخصية، حيث إنه يعتمد في دخله على جوائزه المالية.

وجاء نص بيان الاتحاد المصري للاسكواش كالتالي:

اللاعب محمد الشوربجي هو لاعب مجتهد وموهوب من أسرة رياضية ومهتمة خاصة برياضة الاسكواش، وأخوه اللاعب مروان الشوربجي لاعب المنتخب المصري للرجال، وفقا للبيان.

تلقى محمد تعليمه بالخارج وكان يفضل الإقامة بإنجلترا بصفة خاصة بمدينة بريستول، حيث استكمل تعليمه بالمرحلة الثانوية ثم المرحلة الجامعية وكان في هذه الفترة (منذ عام 2013) يتم استدعاؤه لتمثيل مصر في بطولات العالم للرجال وكانت له اعتذارات مختلفة في هذا الشأن.

وكان اللاعب يحصل على العديد من المساهمات المالية من الاتحاد المصري للاسكواش طبقا للوائح والصادرة بها قرارات وزارية من وزارة الشباب والرياضة على مدار الأعوام الماضية، وكذلك سداد رسوم الاشترالك السنوي في منظمة اللاعبين المحترفين PSA.

وقد تم تكريم اللاعب من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحصل على وسام الرياضة من الدرجة الأولى في 1 يناير 2018.

مع العلم أن أخاه الأصغر مروان الشوربجي كانت استجابته سريعة دائما في تواجده مع المنتخب وحصول المنتخب على البطولات وآخرها في فرنسا 2017 المركز الأول.

وفي فترات مختلفة كان اللاعب يطلب مساعدات من الاتحاد، على سبيل المثال عند فقده جواز سفره في هونج كونج- ديسمبر 2015.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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