الإثنين 06 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل سرق حقيبة إحدى السيدات بالشروق

عاطل
عاطل
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قررت جهات التحقيق، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة حقيبة إحدى السيدات من داخل سيارتها بأسلوب الخطف بالشروق.

كان قد تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا  من إحدى السيدات بأنها حال استقلالها السيارة قيادتها صحبة زوجها بدائرة القسم وتوقفهما بجانب الطريق، فوجئت بأحد الأشخاص "غير معلوم لديها "قام بخطف حقيبتها الخاصة من داخل السيارة وبداخلها (مبلغ مالي - هاتف محمول – مشغولات ذهبية- متعلقات شخصية) ولاذ بالفرار مترجلاً.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية). 

عقب تقنين الإجراءات أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم بشقة سكنية ملك أحد أصدقائه كائنة بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة، وتم ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغة أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف مترجلاً"، وباستيلائه على المسروقات والتخلص من الحقيبة المستولى عليها بإلقائها بإحدى المناطق وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد حماية نشاطه الإجرامي، وإنفاقه جزءا من المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وبإرشاده تم ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله "حسن النية " (عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة)، وبالانتقال لمكان تخلصه من الحقيبة المشار إليها عثر على جزء من المبلغ المالي المستولى عليه ولم يتم العثور على الحقيبة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على الهاتف واتهمته بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عاطل سرقة حقيبة الشروق

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