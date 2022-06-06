الإثنين 06 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ 5 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد البريرى رئيس المحكمة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ 5 أشخاص بتهمة الاتجار فى المخدرات، ومصادرة المخدرات والأسلحة المضبوطة فى حوزتهم.

كان المستشار المحامي العام لنيابات شمال بنها الكلية، قد أحال المتهمين الخمسة: "عبد الشافى م."، سائق توكتوك، و"بسام ت"، عامل بمطعم، و"باسم ت"، عامل بمطعم، و"محمد م"، حداد، و"محمد س"، سائق، لمحكمة جنايات بنها، لتكوينهم تشكيلا عصابيا الغرض منه الاتجار فى المواد المخدرة، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرا مخدرا "نبات الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، واستعملوا القوة والعنف والتهديد مع معاون مباحث مركز شرطة شبين القناطر، والقوة المرافقة له، بأن أشهر المتهم الأول بوجهه سلاح نارى، مهددا به إياه، ليحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، وهو ضبطه وباقى المتهمين، متلبسا بجريمته، ولم يبلغ بذلك مقصده بأن تمكن من ضبطهم، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز المتهمون وأحرزوا بغير ترخيص، سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وحازوا وأحرزوا ذخائر، تستعمل على السلاح النارى السالف فى البيان، دون أن يكون مرخصا لهم بحيازته، أو إحرازه وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء سكين وكتر ومقص.

جنايات بنها محكمة الاتجار في المخدرات

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