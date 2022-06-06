الإثنين 06 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة نفذت سطوًا مسلحًا على سيارة بمدق جبلى بالقطامية

حبس
حبس
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الاثنين، بحبس 3 أشخاص لقيامهم بسرقة إحدى السيارات بالإكراه وحيازتهم مواد مخدرة بالقطامية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شخصين بأنهما حال ركوبهما إحدى السيارات، ملك أحد الأشخاص، بطريق المحاجر من العين السخنة اتجاه القاهرة، استوقفهما 3 أشخاص يركبون سيارة، وبحوزتهم «فرد خرطوش» وتم إجبارهما على النزول من السيارة واستولوا عليها، ولاذوا بالفرار بها.

- نتائج التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك مقاول مقيم بمحافظة الجيزة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال ركوبهم السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهم «طبنجة- 2 خزينة- فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة- كمية من مخدر الهيروين- سلاح أبيض». 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السيارة والأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم بقصد مساومة مالكها على إعادتها له مقابل مبالغ مالية، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بالمنطقة سكنهم، كما أقروا بإلقاء الهاتفين المستولى عليهما بإحدى المجارى المائية بنطاق محافظة الجيزة خشية تتبعهم، وباستدعاء المجني عليهما اتهماهم بسرقتهما بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

نيابة القاهرة الجديدة حبس سرقة قطامية قسم شرطة القطامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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