الإثنين 06 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تموين القليوبية»: ضبط 16 طن مقطعات دواجن ولحوم مجهولة المصدر

دواجن
دواجن
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كل صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، وخاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة بإشراف العميد أحمد عبد العليم، رئيس مباحث التموين بالقليوبية، عن ضبط 15٫1 طن "مقطعات دواجن – مقطعات لحوم" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية؛ تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة "مصنع للصناعات الغذائية".

كما أسفرت الحملة عن ضبط 1.33 طن "مقطعات دواجن- مقطعات لحوم" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة "مالك محل لبيع السلع المجمدة" بمحافظة القليوبية.

تحررت المحاضر اللازمة، وجارِ العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث التموين القليوبية مديرية أمن القليوبية حملة مكبرة مراقبة أسواق التصنيع

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