الإثنين 06 يونيو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التقرير الطبى لـ5 أشخاص أصيبوا فى اشتعال سيارتين: نزيف داخلى

احتراق سيارتين
احتراق سيارتين
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كشف التقرير الطبي لـ5 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم سيارتين، وإشعال النيران بهما، بمحور روض الفرج عن إصابتهم بكسور مُتفرقة، وكدمات ونزيف داخلي.

ولقى شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون إثر انقلاب سيارة مواد بترولية واشتعال النيران فيها، وانقلاب سيارة أخرى على بعد 500 متر منها تصادف مرورها أعلى محور روض الفرج اتجاه الضبعة.

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة مفاداه انقلاب سيارة نقل المواد البترولية، واشتعال النيران فيها بطريق محور روض الفرج اتجاه الضبعة، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم إخماد الحريق.

وعثرت أجهزة الأمن على جثة سائق التريلا مُتفحمة بالكامل، وعلى بعد 500 متر من الحادث انقلبت سيارة تصادف مرورها بعدما تفاجأ قائدها بالحادث الأول، وأصيب فى الواقعة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، تولى رجال المرور رفع آثار الحادث من الطريق.

التقرير الطبي حاث تصاد حاث تصادم سيارتين محور روض الفرج مصر

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