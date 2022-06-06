أبرزها الراحة التامة.. الروشتة الكاملة للتعافى بعد عملية تجميل الأنف

تعد العمليات الجراحية التي يلجأ إليها بعض الأشخاص لتجميل وتغيير شكل الأنف، سواء لأسباب طبية أو تجميلية، من الأمور الواجب اتباع الطبيب المختص بكل التعليمات التى يؤكد عليها مع المريض، للحصول على النتيجة النهائية التي يرغب بها، لذا يوضح الدكتور فارس عيسى، طبيب التجميل، نصائح قبل وبعد العملية.

نصائح قبل العملية الجراحية

لابد من الاسترخاء قبل العملية حتى لا تشعر بالتوتر، والتفكير بإيجابية وإزالة كافة التخوفات من شأن هذا النوع من العمليات، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين قبل العملية بوقت كافي، فقد تعتقد أنها تخفف من توترك ولكنها في المقابل من شأنها أن تزيد من مخاطر حدوث المضاعفات الجراحية.

وأوضح أن النصائح بعد العملية من أبرزها أخذ قسط من الراحة في السرير، مع الانتباه لحركة الرأس ولابد من رفع الرأس لأعلى من الصدر لتقليل النزيف والتورم الذي قد يعاني منه المريض في بعض الأحيان، ومن المحتمل أن تبقي الضمادات الداخلية في مكانها لمدة من يوم إلى 7 أيام من العملية، مؤكدًا أنه يمكن أن يتم إجراء عملية تجميل الأنف ليس بغرض تجميلي بل لعلاج مشاكل واضطرابات التنفس وانسداد الأنف الناتج عن التشوه أو في عيوب بنية الأنف وبسبب التعرض لبعض الحوادث.

وأشار إلى ضرورة المتابعة مع طبيب المختص ومتابعة كل التعليمات الخاصة به لتناول مسكنات الألم وفقًا لما يوصى به، مع استخدام البخاخ الأنفي الملحي مع وضع كمية قليلة من الفازلين أو مرهم مضاد حيوي داخل الأنف.

وتابع: قد يحتاج المريض إلى مضادات الالتهاب سواء قبل أو بعد الخضوع للجراحة، ولا بد الاقلاع عن التدخين لمدة لا تقل عن أسبوعين بعد الجراحة، ويجب عدم القيام بالنفث لمدة أسبوعين على الأقل تجنبًا لحدوث نزيف.