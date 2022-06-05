المؤبد لمدرب كمال أجسام قتل جاره وشرع فى قتل شقيقه ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي، الأحد، بالسجن المؤبد لمدرب كمال أجسام؛ لاتهامه بقتل جاره والشروع في قتل شقيقه بمدينة بنها بسبب خلافات الجيرة.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لنفس المتهم، لتزويره بطاقة رقم قومي وجواز سفر خاص بمدرس يعمل بإحدى الدول العربية ووضع صورته الشخصية على تلك البيانات بغرض الهروب من تلك الجناية.



تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية 269 لسنة 2014 جنايات قسم ثان بنها، والمقيدة برقم 564 لسنة 2014 كلى شمال بنها، أن المتهم "أحمد إ م"، مدرب كمال أجسام، حدثت مشادة كلامية بين زوجته وبين زوجة المجنى عليه، وعند عودة المتهم من عمله اشتكت إليه ما حدث وتعدى الجيران عليها بالسب والضرب، على الفور توجه المتهم لشقة المجنى عليه بالطابق العلوى، إلا أنه لم يجده، وتوجه على الفور لمكان تواجد المجنى عليه بأحد الأندية المطلة على نهر النيل ببنها، وانتظره فور خروجه رفقة شقيقه المجنى عليه الثانى ووالدتهم.



وعند تحرك المجنى عليه قام المتهم وشخصان آخران بإيقافهم وإنزالهم من السيارة والتعدى عليهم بالضرب، وسدد المتهم الرئيسي 3 طعنات للمجنى عليه الأول، ما أدى إلى وفاته على الفور، وعند تدخل شقيق المجني عليه، تعدوا عليه بالضرب وطعنوه بطعنتين بالرقبة وجانبه الأيمن، إلا أنه تم إنقاذه بالعلاج، وهربوا من مكان الواقعة، إلا أن جهود رجال أمن القليوبية تمكنت من ضبط المتهمين الآخرين وتقديمهم للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها حضوريا بالسجن المؤبد بحق المتهمين، وأيضا السجن المؤبد غيابيا بحق المتهم الرئيسي.



كما أن المتهم الرئيسي، استغل تواجد أحد الأشخاص والذي يعمل مدرسا بإحدى الدول العربية، فقام بتزوير بطاقة رقم قومى وضع عليها صورته وبيانات هذا الشخص الموجود بالخارج، كما أنه قام باستخراج جواز سفر بنفس البيانات، بغرض الهروب من جناية القتل والتي صدر حكم مسبق بحقه بشأن الواقعة الأولى، إلا أنه تم ضبطه بعد شك رجال الجوازات بالصورة والبيانات ليعترف بواقعة التزوير.