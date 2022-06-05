الأحد 05 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل منزلها بالدقهلية

جثة
جثة
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تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن الدقهلية، اليوم الأحد، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل منزلها في ظروف غامضة.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من الأهالي إلى مأمور مركز تمي الأمديد، بالعثور على جثة سيدة مشنوقة ومعلقة فى حبل بسقف غرفة النوم داخل منزلها.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود سيدة معلقة بحبل في سقف الشقة المقيمة فيها، وتبين أنها تدعى «سمر. ص» ،32 سنة .

تم استدعاء النيابة العامة والتي قامت بمعاينة الجثة ، وامرت بنقلها الى مشرحة مستشفى تمي الأمديد، تم تحرير محضر بالواقعة ، ووجهت النيابة العامة بسرعة كشف ملابسات الحادث.

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