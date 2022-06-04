ضبط 7 تجار مخدرات وتنفيذ 4352 حكما قضائيا في القليوبية

شنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية حملة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد العناني مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (7) قضايا اتجار في المواد المخدرة، وضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (7) متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ (4352) حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات.